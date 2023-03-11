Подоляк пообещал Крыму «горячий и очень жаркий» сезон

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сезон в Крыму будет «горячим и очень жарким». Украинские власти ранее неоднократно заявляли о планах вернуть контроль над полуостровом.

Господин Подоляк в интервью на канале журналиста Василия Голованова ответил на вопрос о том, каким будет сезон в Крыму. «Горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале»,— сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее в марте говорил, что видит только военный путь возвращения контроля над Крымом. Президент Владимир Зеленский заявлял, что пока Киев не займет полуостров, «не будет нормального мира».

Глава Крыма Сергей Аксенов накануне, 10 марта, сообщил, что регион подходит к строительству фортификационных сооружений нестандартно и «асимметрично». Он уточнил, что эта тема не может быть в полной мере раскрыта в публичном поле.

Леонид Уварчев