Полиция освободила заложников в аптеке в немецком Карлсруэ

Полиция немецкого города Карлсруэ задержала подозреваемого в захвате заложников в аптеке.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Спецназ вошел в аптеку в 21:10 по местному времени (23:10 по московскому). «В настоящее время в здании проводится обыск»,— говорится в сообщении полиции в Twitter.

Незадолго до этого местные СМИ сообщили о начале штурма аптеки. Как передает Focus, очевидцы услышали громкие звуки, похожие на звуки взрывов.

Преступник удерживал заложников несколько часов, как минимум с 16:45 по местному времени (18:45 по московскому). По информации СМИ, преступник требовал от властей выкуп €1 млн.

Леонид Уварчев