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Коммерсантъ FM
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СМИ: захвативший заложников в аптеке в Карлсруэ мужчина требует €1 млн

В немецком городе Карлсруэ полиция вышла на связь с мужчиной, который удерживает заложников в аптеке. По информации Stuttgarter Nachrichten, мужчина требует за освобождение людей выкуп €1 млн.

Полиция не называет число заложников в целях безопасности. Stuttgarter Nachrichten пишет, что в аптеке находятся два человека.

В связи с инцидентом улица города перекрыта. Bild пишет, что для граждан, которые не могут попасть домой из-за ограждений, организовали временный пункт размещения.

Представитель полиции Кай Лампе рассказал BNN, что опасности для населения нет. Полицию вызвали около 16:45 по местному времени (18:45 мск). Перед аптекой дежурят несколько машин скорой помощи.

Лусине Баласян

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