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Коммерсантъ FM
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Психически адаптировались

В настроениях россиян спокойствие начинает преобладать над тревогой

Тревога перестает быть преобладающей эмоцией россиян, следует из последнего опроса ФОМ: впервые в 2023 году количество тех, кто чувствует себя спокойно, превысило количество испытывающих тревогу. И это несмотря на то, что спецоперация на Украине по-прежнему остается в фокусе общего внимания. Эксперт объясняет происходящее отсутствием чрезвычайных событий в повестке и общей способностью психики к адаптации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впервые с конца сентября прошлого года россиян, испытывающих различные тревоги, оказалось меньше тех, кто чувствует себя спокойно, об этом свидетельствует последняя волна опросов ФОМ. 48% респондентов оценивают настроение окружающих как спокойное, и только 47% признались, что их близкие и знакомые испытывают тревогу. Опрос проводился 3–5 марта методом интервью по месту жительства респондента. Выборка составила 1500 человек в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 регионах, статпогрешность исследования социологи оценивают в 2,5%.

С учетом последней число россиян, ощущающих тревожность, скорее сравнялось с количеством тех, кто чувствуют себя спокойно. Если посмотреть предыдущие замеры ФОМ, то можно увидеть, что уровень страхов, достигший пиковых показателей в сентябре прошлого года (тогда о преобладании тревожности сообщали до 70% опрошенных), неуклонно снижается и достиг уровня значений, характерных для времени до начала специальной военной операции (СВО).

Несмотря на успокоение в обществе, самым главным событием на прошлой неделе, по мнению россиян, стала специальная военная операция. Таковым ее посчитали 42% респондентов.

Напомним, что социологи ФОМ регулярно просят респондентов назвать в произвольной форме наиболее заинтересовавшее их событие. Впоследствии исследователи сами группируют их в общие категории. С аналогичными значениями (41%) СВО держалась в топе главных событий весь январь, однако с середины февраля и до прошлой недели она хоть и по-прежнему сохраняла лидерство, но со значимо меньшим результатом в 30–35%. Отметим, что в последнем опросе социологи разделили упоминания этого события как главного на три категории: спецоперация, военные действия в целом (32%), проникновение диверсионной группы в Брянскую область (10%), обстрел российских территорий (2%). На втором месте в топе событий недели идет землетрясение в Турции (4%), на третьем — послание федеральному собранию, состоявшееся 21 февраля (3%). На прошлой неделе выступление президента находилось на втором месте с результатом в 19%.

Социологи посчитали сторонников и противников углубления СВО

Послание президента — это, безусловно, событие в повестке, оно и содержательно, и на символическом уровне подтвердило, что все нормально, говорит директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Общее снижение тревоги он объясняет отсутствием в повестке потрясений и чрезвычайных событий, а также общей адаптацией. «Напомню, что рост уровня тревоги в прошлом году был связан в том числе с частичной мобилизацией,— говорит он.— Сейчас ничего такого нет. Ситуация на фронтах затяжная, стабильная, более того, ее можно интерпретировать как достижение определенных успехов».

Кроме того, нужно понимать, что тревога и страх — это энергозатратные состояния, долго в них пребывать невозможно, добавляет эксперт. Поэтому люди находят способы адаптации и склоняются к поведению, которое позволяет снижать общий уровень тревоги.

Аналогичной позиции придерживается и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Стало меньше негативных событий, взрывающих картину мира тех, кто считает, что все идет в целом благополучно и устойчиво». Сверхстрессовых событий типа мобилизации или взрыва Крымского моста стало заметно меньше, а привычные фронтовые сводки встречаются с меньшим драматизмом и вниманием, отмечает эксперт.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров

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