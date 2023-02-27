В спецоперации важна умеренность

Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) россияне не поменяли своего отношения к ней, следует из свежего опроса исследовательской службы Russian Field. Большинство (69%) опрошенных по-прежнему поддерживают военную операцию, не поддерживают лишь 22% респондентов. Только 34% россиян отменили бы решение о ее начале, если бы у них была такая возможность, 52% не стали бы ничего менять. При этом число противников и сторонников дальнейшего углубления боевых действий примерно поровну — 52% и 42%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя год социологи продолжают изучать мнение россиян по поводу специальной военной операции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Спустя год социологи продолжают изучать мнение россиян по поводу специальной военной операции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это данные уже 11-й волны опроса Russian Field, посвященного отношению россиян к спецоперации. Он проводился с 31 января по 6 февраля с участием 2 тыс. респондентов, которых опрашивали по телефону. Статистическая погрешность данных не превышает 2,19%.

Авторы исследования отмечают, что общие цифры поддержки СВО практически не менялись на протяжении десяти месяцев ее проведения. Самый низкий уровень поддержки в 59% показали замеры, сделанные в конце февраля прошлого года, но потом цифры выросли. В последнем опросе 17% опрошенных признались, что изменили свое отношение к СВО, причем две трети из них (12%) — в сторону ее поддержки. Также по сравнению с декабрем прошлого года на 10 п. п. — до 23% — сократилось число людей, считающих, что операция проходит для российской армии неуспешно. Придерживающихся противоположной точки зрения, напротив, стало больше на 6 п. п.: всего таких сейчас 56%.

Впрочем, при использовании специальных вопросов-фильтров для углубленного анализа выяснилось: большинство опрошенных не хотят эскалации военных действий.

Участников опроса попросили поочередно ответить на два вопроса — о поддержке гипотетических решений о наступлении на Киев и о подписании мирного соглашения. В итоге 27% опрошенных составили твердые сторонники эскалации СВО (они поддержат наступление и не поддержат мирное соглашение). Еще 34% респондентов оказались решительными противниками наращивания СВО (поддержат мирное соглашение и не поддержат наступление). 33% заняли нейтральную позицию, ответив положительно на оба вопроса. Наконец, 2% не готовы поддержать ни один из вариантов.

Затем социологи стали выяснять отношение этих групп к различным сценариям ее продолжения и завершения. Это позволило разделить как сторонников, так и противников СВО на радикальных и умеренных, а нейтральных ранжировать по склонности к поддержке одной из сторон. Например, даже среди противников СВО только 44% считают допустимым в результате мирных переговоров возвращение к границам до 2014 года (недопустимым такой вариант назвали 42% опрошенных в этой категории). Среди сторонников эскалации неприемлемым такой вариант считают 85% опрошенных, в то время как допустимым — лишь 10%. Но 28% из них готовы согласиться с тем, что Украина признает в составе России только Крым, ДНР и ЛНР.

В итоге выяснилось, что наибольшую долю составляют именно умеренные противники эскалации (27%), на втором месте — нейтральные, но склоняющиеся к той же точке зрения (18%). В целом респондентов, не поддерживающих дальнейшее углубление СВО, оказалось около половины — 52%. Сторонников же усиления военных действий на 10 п. п. меньше — таких 42%.

При этом сторонников эскалации «военной операции» объединяет поддержка боевых действий и готовность к дальнейшему противостоянию с повышением ставок, отмечают авторы исследования. Также в этой категории наиболее высок уровень одобрения действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В целом почти половина опрошенных (43%) либо ничего не знают о деятельности господина Пригожина в ходе СВО, либо затрудняются ее оценить. Однако 41% оставшихся оценивают ее положительно.

А вот умеренные и радикальные противники СВО, напротив, резко различаются по многим позициям, отмечают социологи: радикалы в большинстве выступают за немедленное прекращение военных действий, часто на условиях Украины, умеренные же просто не хотят дальнейшей эскалации — они против второй волны мобилизации и за переход к мирным переговорам.

Напомним, что 20 февраля ВЦИОМ публиковал опрос, согласно которому решение провести специальную военную операцию России на Украине поддерживают 68% россиян и не поддерживают 20%.

Дополнительные вопросы-фильтры особенного значения не имеют, убежден политолог Евгений Минченко. Это не какие-то реальные развилки, а скорее своего рода «социологическое моделирование», считает он. Кроме того, население сейчас не очень глубоко погружено в нюансы спецоперации, дополняет эксперт. Главный фактор — это высокий уровень доверия лично Владимиру Путину: конкретные решения, которые могут приниматься на внешнеполитическом фронте, примерно 70% электората делегирует президенту, обращает внимание эксперт.

«На самом деле сейчас в обществе есть условные 15% турбопатриотов и условные 15% противников СВО. А остальная часть — это консервативное большинство, мнение которых по поводу предпочтительности мирных переговоров или продолжения боевых действий меняется в зависимости от информационной повестки»,— считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, это видно и из динамики опросов: по сути, одни и те же люди переходят туда-обратно между сторонниками наступления на Киев и мирных переговоров. Сейчас, в моменте в этих группах сопоставимое количество россиян, отмечает эксперт. Также эта волатильность общественного мнения косвенно подтверждается и тем, что значительное число респондентов готово поддержать любое решение руководства страны по дальнейшему ходу операции. «Еще важно, что при ретроспективном моделировании решение начать СВО вызывает одобрение у 52 процентов респондентов»,— отмечает господин Костин.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров