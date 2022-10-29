Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Граждане частично успокоились

Спустя месяц после объявления мобилизации рейтинги власти стабилизировались

По итогам месяца после объявления частичной мобилизации рейтинги власти вернулись к старым значениям. Так, согласно опросу ФОМ, опубликованному 28 октября, 79% оценивают работу Владимира Путина на своем посту как хорошую. В течение месяца значение этого параметра заметно колебалось, но сейчас уже вторую неделю подряд стабильно. Рейтинги правительства и «Единой России» даже немного выше по сравнению с теми, которые полстер фиксировал до начала призыва резервистов. ВЦИОМ и вовсе не демонстрировал в течение месяца значительных изменений аналогичных параметров. Эксперт считает, что общество вышло из «шокового состояния» и слегка «успокоилось».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу ФОМ и ВЦИОМ опубликовали результаты своих социологических замеров по итогам прошлой недели. Они позволяют оценить, насколько поменялись настроения россиян спустя месяц с момента объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября.

Опросы ФОМ проводятся в последние три дня каждой недели. Согласно последнему замеру, проведенному с 21 по 23 октября, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Столько россиян считают, что он работает на своем посту хорошо. 10% опрошенных заявили, что господин Путин работает плохо, 11% затруднились ответить на этот вопрос. Эти значения сопоставимы с тем, как оценивали его работу и до начала мобилизации. Так, по результатам опроса 16–18 сентября хорошей работу президента считали 80% россиян, плохой — 10%. На протяжении следующих четырех недель эти значения заметно колебались. Так, по результатам замера с 23 по 25 сентября положительную оценку деятельности президента давали только 75% опрошенных, через неделю таких снова стало 80%, еще через семь дней — снова 75%, но потом значение этого параметра опять подросло до 80%. Число оценивающих плохо работу господина Путина колебалось меньше: изменения этого параметра не превышали 3 п. п. Напомним, что статистическая погрешность опросов ФОМ составляет 3,6%.

Похожие изменения происходили и с рейтингами доверия Владимиру Путину. По итогам последнего замера главе государства доверяют 77% россиян, не доверяют 14%. Аналогичные значения — 77% и 13% — были на неделе, предшествующей мобилизации. Потом число доверяющих господину Путину россиян упало до 74%, через семь дней снова поднялось до 78%, еще через неделю снизилось на 3 п. п., а к замеру, проведенному с 14 по 16 сентября, выросло до 79%. Показатели недоверия колебались в рамках 4%.

Рейтинги одобрения деятельности правительства сейчас даже выше домобилизационных значений. Вторую неделю подряд 54% россиян оценивают работу кабмина как хорошую. В замере непосредственно перед мобилизацией этот параметр был ниже на 2 п. п. Позитивная оценка деятельности премьер-министра Михаила Мишустина составляет 58%, что на 2 п. п. выше, чем в предыдущем опросе и по итогам недели, предшествующей мобилизации. По итогам замера с 16 по 18 сентября рейтинг «Единой России» составлял 42%. Согласно результатам последнего опроса, за партию власти готовы проголосовать на выборах 43% россиян.

Среди событий прошлой недели, которые больше всего их заинтересовали, 45% россиян назвали военную спецоперацию на Украине. На втором месте находится частичная мобилизация с результатом в 10%.

ВЦИОМ, в отличие от ФОМ, публикует опросы по итогам всех семи дней предшествующей недели. Впрочем, рейтинги этого полстера в течение мобилизации показывали гораздо меньшие колебания. Так, в случае одобрения деятельности президента они не превышали 1,5 п. п. По итогам последнего замера, проведенного с 17 по 23 октября, деятельность Владимира Путина одобряют 76,9% россиян. Аналогичные значения для премьер-министра и правительства в целом составляют 52,4% и 52,1%. Доверяют Владимиру Путина, согласно ВЦИОМу, 80,4% россиян, Михаилу Мишустину — 62,5%. Электоральный рейтинг «Единой России», согласно последнему опросу ВЦИОМа, составил 40,6%.

Политолог Алексей Макаркин объясняет стабилизацию рейтингов власти и возвращение к значениям середины сентября тем, что «шоковое состояние» от частичной мобилизации прошло и население «успокоилось»: «Страх, что мобилизация затронет непосредственно тебя или твоих близких, рассосался». По словам эксперта, люди воспринимают власть не как угрозу, а как защитника от внешнего врага, поэтому эффект «сплочения вокруг флага» сохраняется. Господин Макаркин прогнозирует, что до конца года ситуация едва ли изменится, а дальше все будет зависеть от множества факторов: «Произойдет ли снова что-то настолько же значимое? Будет ли накапливаться усталость? На кого будут обращены эмоции общества?».

Андрей Винокуров, Андрей Прах

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...