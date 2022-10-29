Граждане частично успокоились

По итогам месяца после объявления частичной мобилизации рейтинги власти вернулись к старым значениям. Так, согласно опросу ФОМ, опубликованному 28 октября, 79% оценивают работу Владимира Путина на своем посту как хорошую. В течение месяца значение этого параметра заметно колебалось, но сейчас уже вторую неделю подряд стабильно. Рейтинги правительства и «Единой России» даже немного выше по сравнению с теми, которые полстер фиксировал до начала призыва резервистов. ВЦИОМ и вовсе не демонстрировал в течение месяца значительных изменений аналогичных параметров. Эксперт считает, что общество вышло из «шокового состояния» и слегка «успокоилось».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу ФОМ и ВЦИОМ опубликовали результаты своих социологических замеров по итогам прошлой недели. Они позволяют оценить, насколько поменялись настроения россиян спустя месяц с момента объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября.

Опросы ФОМ проводятся в последние три дня каждой недели. Согласно последнему замеру, проведенному с 21 по 23 октября, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Столько россиян считают, что он работает на своем посту хорошо. 10% опрошенных заявили, что господин Путин работает плохо, 11% затруднились ответить на этот вопрос. Эти значения сопоставимы с тем, как оценивали его работу и до начала мобилизации. Так, по результатам опроса 16–18 сентября хорошей работу президента считали 80% россиян, плохой — 10%. На протяжении следующих четырех недель эти значения заметно колебались. Так, по результатам замера с 23 по 25 сентября положительную оценку деятельности президента давали только 75% опрошенных, через неделю таких снова стало 80%, еще через семь дней — снова 75%, но потом значение этого параметра опять подросло до 80%. Число оценивающих плохо работу господина Путина колебалось меньше: изменения этого параметра не превышали 3 п. п. Напомним, что статистическая погрешность опросов ФОМ составляет 3,6%.

Похожие изменения происходили и с рейтингами доверия Владимиру Путину. По итогам последнего замера главе государства доверяют 77% россиян, не доверяют 14%. Аналогичные значения — 77% и 13% — были на неделе, предшествующей мобилизации. Потом число доверяющих господину Путину россиян упало до 74%, через семь дней снова поднялось до 78%, еще через неделю снизилось на 3 п. п., а к замеру, проведенному с 14 по 16 сентября, выросло до 79%. Показатели недоверия колебались в рамках 4%.

Рейтинги одобрения деятельности правительства сейчас даже выше домобилизационных значений. Вторую неделю подряд 54% россиян оценивают работу кабмина как хорошую. В замере непосредственно перед мобилизацией этот параметр был ниже на 2 п. п. Позитивная оценка деятельности премьер-министра Михаила Мишустина составляет 58%, что на 2 п. п. выше, чем в предыдущем опросе и по итогам недели, предшествующей мобилизации. По итогам замера с 16 по 18 сентября рейтинг «Единой России» составлял 42%. Согласно результатам последнего опроса, за партию власти готовы проголосовать на выборах 43% россиян.

Среди событий прошлой недели, которые больше всего их заинтересовали, 45% россиян назвали военную спецоперацию на Украине. На втором месте находится частичная мобилизация с результатом в 10%.

ВЦИОМ, в отличие от ФОМ, публикует опросы по итогам всех семи дней предшествующей недели. Впрочем, рейтинги этого полстера в течение мобилизации показывали гораздо меньшие колебания. Так, в случае одобрения деятельности президента они не превышали 1,5 п. п. По итогам последнего замера, проведенного с 17 по 23 октября, деятельность Владимира Путина одобряют 76,9% россиян. Аналогичные значения для премьер-министра и правительства в целом составляют 52,4% и 52,1%. Доверяют Владимиру Путина, согласно ВЦИОМу, 80,4% россиян, Михаилу Мишустину — 62,5%. Электоральный рейтинг «Единой России», согласно последнему опросу ВЦИОМа, составил 40,6%.

Политолог Алексей Макаркин объясняет стабилизацию рейтингов власти и возвращение к значениям середины сентября тем, что «шоковое состояние» от частичной мобилизации прошло и население «успокоилось»: «Страх, что мобилизация затронет непосредственно тебя или твоих близких, рассосался». По словам эксперта, люди воспринимают власть не как угрозу, а как защитника от внешнего врага, поэтому эффект «сплочения вокруг флага» сохраняется. Господин Макаркин прогнозирует, что до конца года ситуация едва ли изменится, а дальше все будет зависеть от множества факторов: «Произойдет ли снова что-то настолько же значимое? Будет ли накапливаться усталость? На кого будут обращены эмоции общества?».

Андрей Винокуров, Андрей Прах