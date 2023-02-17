Минюст признало иноагентами журналиста Андрея Лошака и историка Андрея Зубова

Министерство юстиции признало иностранными агентами журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и школу свободной общественной мысли «Возрождение».

Как объяснили в Минюсте, журналист Андрей Лошак участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял «негативную информацию» о принимаемых госорганами России решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Минобороны, а также высказывался против боевых действий на Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Андрея Зубова включили в список иноагентов, поскольку, по данным Минюста, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности российских органов госвласти. Он проживает не в России и преподает в иностранном ВУЗе (Масариков университет в Брно, Чехия).

Школа свободной общественной мысли «Возрождение» была включена в список за выступления с призывами к борьбе с действующей госвластью в России, а также изменению конституционного строя.

Кроме того, в Минюсте указывают, что большая часть лекторов школы «Возрождение» признаны иноагентами: бизнесмен и блогер Евгений Чичваркин, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Дмитрий Колезев, а также политологи Екатерина Шульман, Федор Крашенинников, Аббас Галлямов, Глеб Павловский, социолог Борис Кагарлицкий.

Анастасия Ларина