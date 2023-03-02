Джо Байден ждет удобного случая

Президент США Джо Байден продолжает намекать, что примет участие в предвыборной гонке, но от прямого объявления по-прежнему воздерживается. Выступая в очередной раз перед однопартийцами, он попытался убедить их: экономическая ситуация в стране улучшается и улучшится еще больше, если администрации дадут нормально закончить работу. Между тем, по данным американских СМИ, крупнейшие доноры Демократической партии уже разрабатывают «план Б» на тот случай, если господин Байден все-таки решит не добиваться переизбрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Джо Байден и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис на конференции Демпартии в Балтиморе

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент Джо Байден и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис на конференции Демпартии в Балтиморе

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден чуть ли не в каждом своем выступлении продолжает делать намеки на свое вероятное участие в выборах-2024. Так можно было воспринять и речь, которую он произнес в среду вечером на конференции Палаты представителей по вопросам демократии. Собравшимся в Балтиморе (штат Мэриленд) соратникам по Демократической партии президент заявил: ему еще предстоит «много дел». «Объединившись, мы многое сделали. Сплотившись, мы вернулись в (Белый.— “Ъ”) дом и собираемся закончить работу»,— говорил Джо Байден.

Помимо прочего, в этот вечер у него получалось удачно шутить. Например, американский лидер вспомнил про все те «270 лет», когда он был сенатором. Этот пассаж немало повеселил присутствующих, среди которых были такие влиятельные демократы, как губернатор Мэриленда Уэс Мур, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Джо Байден также поставил себе в заслугу создание 12 млн новых рабочих мест, принятие ряда двухпартийных законопроектов и то, что последние семь месяцев инфляция снижается. То, что она по-прежнему держится на рекордном за последние несколько десятилетий уровне, упомянуто не было.

Тем временем, по замечанию журнала Time, такая высокая инфляция — «плохая новость» для американцев, поскольку снижается она слишком медленно, несмотря на крайне агрессивную политику ФРС, какой не было с 1980 года.

Положение дел весьма неблагоприятно для домохозяйств и бизнесов со средними доходами и ниже. А это как раз и есть электорат, на который Джо Байден делает основную ставку в возможной предвыборной кампании. Именно этим людям он хочет дать «дышать свободнее». Выступая в Балтиморе, Джо Байден пытался убедить всех: просто нужно больше времени, чтобы принятые в сфере экономической политики меры сработали, чтобы все нужные элементы «синхронизировались».

Еще одна неприятная новость из области экономики, появившаяся в день речи американского лидера: из-за волатильности фондового рынка в среднем американцы потеряли за 2022 год порядка 20% своих пенсионных накоплений.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные крупнейшего кастодиального сервиса Fidelity. Защита пенсионеров — тоже один из главных пунктов экономической повестки президента.

При этом Джо Байден в своем выступлении не раз вспоминал республиканцев, которые на этой неделе собираются на своем мероприятии — Конференции консервативных политических действий (CPAC). Глава Белого дома обвинил их в политизации вопроса поднятия потолка госдолга и в подмене понятий в части ответственного подхода к бюджету. Кроме того, господин Байден заверил присутствовавших: вопреки утверждениям республиканцев, он действительно сократил госдолг на $1,7 трлн. Днем ранее газета The New York Post написала: президент не первый раз «ошибочно заявляет, что сократил государственный долг на $1,7 трлн, хотя увеличил его примерно на $3,84 трлн за первые два года своего пребывания в должности».

Главную шутку вечера господин Байден посвятил одиозной конгрессвумен-республиканке Марджори Тейлор Грин. Она выступила на этой неделе с громким заявлением, предложив «национальный развод», который бы разделил республиканские и демократические штаты США. По словам конгрессвумен, это уж лучше гражданской войны. «Еще немного Марджори Тейлор Грин и еще нескольких (крайне правых членов Республиканской партии.— “Ъ”) — и на нашей стороне будет много республиканцев»,— заявил Джо Байден, вызвав взрыв смеха в зале.

Любопытно, что треть американцев, согласно исследованию от Rasmussen Report, позитивно отнеслись к столь радикальной идее. Примерно столько же, по данным социологов, одобряют работу Джо Байдена на посту президента.

Кроме того, вопреки предположению господина Байдена, что республиканцы будут все чаще присоединяться к инициативам демократов, факты указывают на обратное. Недовольные демократы дважды за день встали в Конгрессе на сторону республиканцев. Так, 59 демократов в Палате представителей проголосовали в среду за законопроект, который позволит остановить некоторые траты администрации Байдена (что должно будет привести к снижению инфляции). А в Сенате одобрили резолюцию, направленную на отмену введенного Джо Байденом правила в отношении ESG-повестки (экология, социальные проекты и управленческие инициативы). Законопроект поддержали 50 сенаторов, среди которых были два демократа — Джо Менчин и Джон Тестер.

В контексте будущих инициатив в верхней палате ситуация для демократов осложняется еще и тем, что хрупкое их большинство в один голос нарушено. Сенатор-демократ Джон Феттерман, только что вступивший в должность в январе, из-за ухудшения состояния (у политика диагностирована клиническая депрессия) остается в больнице. Сроки, когда законодатель сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, не называются.

В целом время и обстоятельства, похоже, работают против Джо Байдена. Как сообщало несколькими днями ранее издание Politico, планы по объявлению о его выдвижении постоянно переносятся. Теперь советники президента склоняются к тому, чтобы анонсировать решение об участии в гонке в апреле. Однако и эта дата не окончательная. Издание не исключает, что президент так и не решится идти на второй срок. Крупнейшие доноры Демократической партии, как утверждает Politico, уже разрабатывают «план Б».

Екатерина Мур, Вашингтон