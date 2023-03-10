Рубль следует за трендом

Курс евро на Мосбирже впервые с весны прошлого года добрался до отметки 81 руб. Последний раз европейская валюта достигала такого уровня в конце апреля 2022-го. Курс доллара также растет — к закрытию торгов он поднялся до 76 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

И это далеко не предел, убежден глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Причины-то все более или менее объективные. Они точно еще не реализованы, то есть мы смотрим на макростатистику, и дрожь берет. Ведь у нас огромный дефицит бюджета, нарушение привычного внешнеторгового баланса, который стремится к нулю и может стать отрицательным. На долговом рынке происходит очень неприятное событие, когда государство начинает привлекать деньги под ОФЗ по ставке ближе к 11% годовых. Кроме того, денежная масса выросла, по-моему, на 26%.

В общем, тут взрывоопасный набор показателей. Проблемы стали возникать в конце прошлого года. В декабре мне было более или менее очевидно, что ничем хорошим у нас рубль не закончит. Пока мы идем в тренде ослабления, и я считаю, что он сохранится. То есть курс нацвалюты может стопориться, останавливаться, как-то откатываться, но сам тренд плюс-минус обязан идти дальше.

Если же говорить о перспективе, то в 2014 году произошел мощнейший обвал нацвалюты, и к тем минимумам, которые она тогда словила, — это был уровень почти 100 — мы вернулись только в начале 2016-го. В начале 2022 года мы видели курс около 120 руб. за доллар, и это тот максимум, куда рубль рано или поздно может уйти. То есть 100 руб. за доллар — это нормальная для нас перспектива, может быть, чуть выше».

Старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин, в свою очередь, настроен более оптимистично. По его прогнозам, ослабление рубля, скорее всего, продолжится, но будет происходить умеренными темпами: «Умеренно слабый рубль, ниже 80, по паре доллар—рубль хорош для экспортеров. Но если это будет продолжаться дальше, то может привести к нестабильности на финансовом рынке. Год назад Центробанк боролся с жесткими ограничениями движения капитала. Надеюсь, ничего подобного не произойдет.

Если не вмешается регулятор, рубль продолжит плавно слабеть.

Важно, что с августа 2022 года волатильность на рынке сильно сократилась, и это хорошо. Каких-то резких движений с учетом новых обстоятельств, наверное, ожидать не стоит. То есть острая фаза кризиса, связанного с финансовыми рынками, с финансовыми шоками, по всей видимости, позади. При этом сами механизмы ослабления остаются в силе».

Рубль плавно падает по отношению к доллару и евро с начала зимы. За последние три месяца российская валюта подешевела более чем на 20%.

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Лилия Галявиева