Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в феврале до 10,99%

Инфляция в России в феврале составила 0,46% после 0,84% в январе. В годовом выражении — 10,99% после 11,77% месяцем ранее. Потребительские цены в России с 28 февраля по 6 марта 2023 года не изменились после дефляции 0,02% неделей ранее. С начала 2023 года цены выросли на 1,3%, следует из материалов Росстата.

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При этом стоимость продовольственных товаров в годовом выражении увеличилась на 9,33%, по сравнению с январем — на 0,79%. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в месячном выражении снизились на 0,08%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в феврале в годовом выражении:

лук репчатый — 34,2%;

помидоры — 15,2%;

виноград — 13,7%;

огурцы — 7,1%;

морковь — 8,8%.

По сравнению с февралем прошлого года наибольшее снижение продемонстрировали цены на лимоны (–4,9%), грибы (–1,5%) и орехи (–0,5%). Стоимость гречки снизилась на 3,5%, крупы манной — на 2,6%, гороха и фасоли — на 2,3%.

В категории непродовольственных товаров в феврале больше всего подешевели телевизоры (–4,5%) и флеш-накопители USB (–2,8%). При этом спички подорожали на 1,6%, зубные пасты — на 0,8%. Стоимость газового моторного топлива снизилась на 2,1%, дизельного топлива — на 0,7%, бензина — на 0,1%.

Из отчета Минэкономики следует, что годовая инфляция в России по состоянию на 6 марта замедлилась до 9,43% с 11,01% неделей ранее. На фоне продолжающегося удешевления плодоовощной продукции зафиксировано снижение цен на продовольственные товары (–0,13%). На остальные продукты питания рост цен возобновился (+0,05%).

Об инфляционных ожидания россиян — в материале «Ъ» «Граждане настроены на ускорение роста цен».