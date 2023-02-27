Граждане настроены на ускорение роста цен

Через год потребительская инфляция может составить 12,2%, следует из ожиданий населения, выявленных проведенным для Центрального банка опросом «инФОМ». За месяц этот показатель вырос на 0,6 процентного пункта. Незначительно увеличилась и оценка текущей инфляции. Судя по тому, что население стало склоняться в пользу накопления наличных, его сбережения, скорее, являются отложенным спросом и могут поспособствовать разгону инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Медианная инфляция через год, согласно опросам населения от компании «инФОМ» (проведены 1–10 февраля), выросла до 12,2% с 11,6% в предыдущем месяце, сообщил Банк России. «В феврале продолжила увеличиваться склонность респондентов к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 55,9%, это максимум с марта 2021 года»,— сообщил ЦБ.

Этот показатель растет с октября 2022 года, сейчас он достиг максимума с марта 2021-го. При этом в феврале на 4 процентных пункта (п. п.) — до 34% — увеличилась доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить в наличных. Этот показатель вернулся к уровню декабря 2022 года, когда высокие предновогодние выплаты и наличные сбережения являются предвестниками отложенного спроса.

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В конце года норма потребления, по оценкам ЦМАКП, упала почти до исторически минимального уровня, а норма сбережения во вкладах, напротив, возросла. «Причины этого не вполне ясны — скорее всего, они связаны с очередной фазой адаптации населения к условиям кризиса, когда на смену "кризисному потреблению" (эта стадия в этот раз была несколько "смазана"), поддерживающему спрос на потребительские товары, приходит "кризисное сбережение"»,— считают аналитики центра.

Отметим, что текущую инфляцию на фоне девальвации рубля граждане видят крайне высокой — 15%, а потребительские ожидания, по данным ЦБ, в феврале снова выросли.

«Итоги и января, и февраля по расходам домохозяйств будут неплохими. По нашим оценкам, спрос вернулся на домобилизационный уровень (август 2022 года) и, возможно, ушел даже чуть выше»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI.

«Рост инфляционных ожиданий потребителей в феврале вряд ли удивителен, удивительно, насколько он незначителен,— отмечает Александр Исаков из Bloomberg Economics.— При величине ослабления курса, которое произошло с декабря, инфляционные ожидания в 13–15% выглядели бы соответствующими опыту прошлых лет». Причины этого, по мнению эксперта: либо именно так выглядят «заякоренные ожидания» (опыт прошлого года убедил потребителя, что курс сегодня может быть любым, но Банк России в итоге сделает «все правильно» завтра), либо это временное отклонение от нормы, и инфляционные ожидания продолжат расти и доберутся до 13–15% к апрелю, где примерно они и должны быть. «В любом случае, ключевая ставка в 7,5% начинает выглядеть низкой»,— заключает господин Исаков. «Инфляционные риски сохраняются высокими. Это и бюджет, и курс, и перегретый рынок труда, и новые санкции»,— соглашаются аналитики Telegram-канала MMI.

Банк России уже отмечал рост инфляционных рисков, связанных с ухудшением условий внешней торговли, состоянием рынка труда и ускорением бюджетных расходов. Ближайшее заседание по размеру ключевой ставки запланировано на 17 марта. Пока регулятор считает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.

Артем Чугунов