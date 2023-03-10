Бывший глава администрации Сальска осужден на 8,5 лет колонии за получение взятки

Суд Зерноградского района приговорил экс-главу администрации Сальска Евгения Борисенко и его бывшего заместителя Сергея Кашникова к заключению в колонии строгого режима за получение взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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Как писал ранее «Ъ-Юг», в 2020 году чиновники за вознаграждение в размере 2,5 млн руб. согласились содействовать в исполнении муниципального контракта подрядчику, благоустраивавшему парк в Сальске. В обмен они планировали согласовать замену оборудования и материалов, а также беспрепятственно принять и оплатить работу исполнителя. В момент получения денег, глава администрации и его заместитель были задержаны УФСБ Ростовской области.

Евгению Борисенко и Сергею Кашникову предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Евгению Борисенко 13 лет колонии строгого режима со штрафом 75 млн руб., Сергею Кашникову — 12 лет со штрафом 62,5 млн руб. По решению суда, экс-глава района приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 12,5 млн руб. Сергей Кашников осужден на 4 года 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7,5 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Назарова