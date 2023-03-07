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В заброшенном парке вырос срок

Прокурор запросил для экс-главы Сальска Евгения Борисенко 13 лет колонии

В Зерноградском районном суде Ростовской области завершились прения по делу бывшего главы администрации Сальска Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова. Чиновников обвиняют в получении взятки от подрядчика, занимавшегося благоустройством центрального городского парка. Прокурор попросил суд назначить Евгению Борисенко 13 лет колонии строгого режима со штрафом 75 млн руб., Сергею Кашникову — 12 лет со штрафом 62,5 млн руб. Сторона защиты не комментирует процесс до оглашения приговора.

Бывший глава администрации Сальска Евгений Борисенко

Бывший глава администрации Сальска Евгений Борисенко

Фото: Фото с сайта администрации Сальска

Бывший глава администрации Сальска Евгений Борисенко

Фото: Фото с сайта администрации Сальска

Судебные прения по делу экс-главы администрации Сальска Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова завершены. Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора запланировано на 10 марта, указано в картотеке суда.

Гособвинитель попросил суд назначить Евгению Борисенко 13 лет колонии строгого режима со штрафом 75 млн руб.; Сергею Кашникову — 12 лет колонии со штрафом 62, 5 млн руб. Также прокурор заявил о необходимости лишить обвиняемых права занимать должности на госслужбе в течение десяти лет.

«Сторона защиты с позицией стороны обвинения не согласилась»,— сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Однако подробно выяснить позицию защиты не удалось — адвокат Евгения Борисенко Степан Пархоменко отказался от комментариев до вынесения судом решения по делу.

По версии следствия, 22 декабря 2020 года Евгений Борисенко и его заместитель Сергей Кашников через главного инженера по вопросам архитектуры и градостроительства Сальска Рафика Осипяна должны были получить 2,5 млн руб. от представителя ООО «Новоросинжениринг» — фирмы, занимавшейся благоустройством центрального парка Сальска. «Чиновники требовали деньги от подрядчика за подписание актов выполненных работ», — рассказывал «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах.

Он также отмечал, что «Новоросинжениринг» работал по проекту, подготовленному некой краснодарской фирмой. «Представители этой фирмы даже не выезжали в Сальск. Проект содержал многочисленные ошибки. Подрядчик был готов все недочеты устранить, компенсировать за счет других позиций, не снижая качество работ в целом. Но за то, что строители начали действовать не в соответствии с проектом, с них попросили деньги», — говорил собеседник «Ъ-Юг».

Оперативники узнали о готовящемся преступлении, и передача денег шла под их контролем.

Рафик Осипян признал себя полностью виновным и согласился на постановление приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. В ноябре 2021 года Сальский городской суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии строгого режима за получение взятки и покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Четвертый кассационный суд общей юрисдикции сократил срок на шесть месяцев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новоросинжениринг» создано в Новороссийске в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2018 году компания получила один госконтракт на 9 млн руб., в 2019 и 2020 годах — по пять госконтрактов на общую сумму 51 млн руб. и почти 218 млн руб. соответственно. Сумма контракта с администрацией Сальска составила более 81,6 млн руб.

После задержания чиновников подрядчик расторг контракт. В настоящее время работы по благоустройству парка не окончены, его территория огорожена заборами.

Кристина Федичкина

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