Проектировщики не заинтересовались строительством нового участка метро в Петербурге

АО «Метрострой Северной Столицы» не смог найти проектировщика для нового участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Путиловская» до «Каретной». Заказчик отменил запрос котировок в связи с отсутствием участников.

Максимальная цена контракта составляла 351,5 млн руб. Победителю по техническому заданию предстояло спроектировать участок длиной 7 км, включая четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная». Получить положительное заключение госэкспертизы МСС должно было завершиться в декабре 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга обновили планы по финансированию новых станций метрополитена.

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