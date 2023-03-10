Власти Петербурга обновили планы по финансированию новых станций метрополитена

Объемы финансирования строительных работ в метрополитене Санкт-Петербурга будут изменены. При этом плановые сроки сдачи объектов останутся прежними, следует из проекта постановления о перераспределении средств адресной инвестиционной программы.

Речь идет о финансировании строительства подземки на трех участках. На возведение коричневой ветки на участке от «Казаковской» до «Путиловской» в 2023 году выделят 13,7 млрд руб., 17,2 млрд в 2024 году, и 3,1 млрд в 2025-м. Изначально потратить планировалось 13,7 млрд, 17,9 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно.

Этой весной также начнут строить зеленую ветку от «Беговой» до «Планерной». Втекущем году на это потратят 2,1 млрд руб., а в последующие годы финансирование сократят до 1,4 млрд и 5,9 млрд. Сэкономленные деньги направят на оранжевую и коричневую ветки подземки.

«Уменьшение объемов расходов в 2024 и 2025 годах вызвано необходимостью увеличения объемов расходов по объектам строительства, ввод которых, запланирован в 2024 и 2025 годах»,— следует из документа, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

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