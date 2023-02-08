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Коммерсантъ FM
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«Современник» объявил о замене спектакля «Игра в джин» с Ахеджаковой

Театр «Современник» объявил о замене спектакля «Игра в джин», в котором играет Лия Ахеджакова. Вместо этого спектакля будут показаны другие постановки, билеты на «Игру в джин» действительны, желающие вернуть их должны сделать это до 13 февраля, сообщает театр.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

13 февраля вместо «Игры в джин» покажут «Трех товарищей», 28 февраля — «Папу», 29 марта — «Интуицию».

Это не первый раз, когда в России снимают спектакли с участием госпожи Ахеджаковой. Так, в конце 2022 года был перенесен спектакль «Мой внук Вениамин» в Санкт-Петербурге. До этого, в ноябре, нижегородский минкульт рекомендовал перенести этот же спектакль. Власти тогда объяснили эту рекомендацию пожеланием граждан, недовольных «высказыванием Лии Ахеджаковой против военной операции».

В конце февраля сообщалось, что актриса якобы перевела деньги ВСУ, что сама госпожа Ахеджакова опровергла.

Мария Федотова

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