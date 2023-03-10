Дмитрий Песков рассказал о «ручейках трезвого мышления» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможности мирного урегулирования с Украиной преждевременно, несмотря на рост числа украинцев, поддерживающих переговоры с Россией. По его мнению, возобновление отношений между Украиной и Россией неизбежно, так как страны являются соседями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи,— это очевидно, мы об этом и ранее говорили»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что все больше граждан страны выступают за мирные переговоры с Россией. По его мнению, это «опасная тенденция».

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позже на Украине заявили о готовности вести переговоры при условии, что Россия вернет под контроль Киева его территории в границах 1991 года. В свою очередь, Москва требует от Киева признать ее контроль над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Что происходит на 380-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко