Секретарь СНБО Данилов заявил об опасной тенденции роста выступающих за переговоры с Россией украинцев

Секретарь совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше граждан страны выступают за мирные переговоры с Россией. Он назвал это явление опасной тенденцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Алексей Данилов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Имейте в виду, таких становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить»,— сказал господин Данилов в эфире украинского шоу «Говорит большой Львов», видео опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

Однако позже украинская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры при соблюдении ключевого условия — возвращения территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Однако Москва требует признания присоединенных регионов российскими. Владимир Зеленский утверждал, что не пойдет на территориальные уступки.

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Лусине Баласян