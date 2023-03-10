Сын Марата Хуснуллина планирует открыть маслоэкстракционный завод в Татарстане

Компания «Чистополье», принадлежащая сыну вице-премьера России Марата Хуснуллина — Альберту Хуснулину, намерена построить в Татарстане маслоэкстракционный завод. Об этом сообщает «Ъ».

По данным источника в отрасли, агрохолдинг рассматривает возможность выхода на новый рынок. При этом в сервисе по поиску работы hh.ru уже появилась вакансия главы службы по переработке масличных в профиле компании. Кандидат должен знать технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, в обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода.

Сам агрохолдинг господина Хуснуллина состоит из десяти сельхозпредприятий, в том числе из семи молочных и мясных ферм. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет свыше 100 тыс. га.

Самым крупным переработчиком масличных в Татарстане выступает Казанский маслоэкстракционный завод, который входит в созданную депутатом Госдумы Иреком Богуславским ГК «Нэфис». Предприятие способно ежегодно перерабатывать до 1 млн тонн масличных и выпускать до 450 тыс. тонн растительного масла.

"Ъ-Казань"