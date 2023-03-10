11 жильцов разрушенного из-за взрыва газа дома в Новосибирске выбрали денежную компенсацию

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске получат денежную компенсацию за разрушенные квартиры. Всего на выплату согласились 11 человек, трое владельцев выбрали замену жилья на аналогичное, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«На сегодняшний день беседа проведена с 23 собственниками, которые должны определиться с формой компенсации. Переговоры ведутся, оценка стоимости разрушенного жилья получена», - сообщил глава города. Ранее мэрия сообщала, что согласно расчетам затраты на расселение жильцов оцениваются в 330 млн руб.
Анатолий Локоть также рассказал, что мэрия приступила к выплате компенсации за потерю близких в результате взрыва бытового газа. По 1 млн руб. будут выплачены семьям погибших в результате инцидента. Всего, по данным, администрации, в доме проживали 161 человек, включая арендаторов.
Взрыв газа в новосибирской пятиэтажке произошел 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек, включая ребенка.