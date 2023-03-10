11 жильцов разрушенного из-за взрыва газа дома в Новосибирске выбрали денежную компенсацию

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске получат денежную компенсацию за разрушенные квартиры. Всего на выплату согласились 11 человек, трое владельцев выбрали замену жилья на аналогичное, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день беседа проведена с 23 собственниками, которые должны определиться с формой компенсации. Переговоры ведутся, оценка стоимости разрушенного жилья получена», - сообщил глава города. Ранее мэрия сообщала, что согласно расчетам затраты на расселение жильцов оцениваются в 330 млн руб.

Анатолий Локоть также рассказал, что мэрия приступила к выплате компенсации за потерю близких в результате взрыва бытового газа. По 1 млн руб. будут выплачены семьям погибших в результате инцидента. Всего, по данным, администрации, в доме проживали 161 человек, включая арендаторов.

Взрыв газа в новосибирской пятиэтажке произошел 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек, включая ребенка.

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Лолита Белова