Затраты на расселение пострадавшего от взрыва дома в Новосибирске оцениваются в 330 млн рублей

На расселение и решение вопросов материальной компенсации пострадавшим из-за взрыва бытового газа в доме на Линейной в Новосибирске необходимы 330 млн руб., подсчитали в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главы города Анатолия Локотя, письмо с расчетами направлено губернатору Новосибирской области. «Нам необходимо решить задачу по расселению, которая может быть разрешена двумя путями – выплатой компенсации или заменой квартиры на аналогичное по площади жилье», - заявил мэр журналистам. Он также отметил, что расчеты велись исходя из рыночной стоимости 1 кв. м.

Накануне стало известно, что жильцов разрушенного дома расселят до 2024 года включительно. Всего в нем зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Проживали с учетом аренды 161 человека. Семьям, пострадавшим в результате инцидента из бюджетов города и области предоставлены выплаты. Взрыв газа произошел 9 февраля, в результате происшествия пострадали 30 квартир, 14 человек погибли.

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Лолита Белова