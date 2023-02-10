По 1 млн рублей получат семьи погибших в результате взрыва газа

Семьям погибших в результате взрыва газа в Новосибирске будет выплачено по 1 млн руб., сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тыс. руб. на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 миллион рубю», - сказал он.

Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что муниципалитет планирует выплатить пострадавшим от взрыва по 100 тыс. руб. Выплаты для компенсации утраченного имущества начнутся с понедельника - на каждого человека от 50 до 100 тыс. руб.

Взрыв газа в новосибирской пятиэтажке произошел 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда. Погибли 13 человек, включая ребенка. Еще семь находятся в больницах города. «Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое», - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

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Анна Егорова