США приветствуют решение властей Грузии не принимать закон об иноагентах

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о поддержке США решения властей Грузии не принимать законопроект об иноагентах. Он призвал Тбилиси впредь не продвигать такие законы.

«Хотя мы приветствуем решение отозвать законопроект… мы призываем правящую партию официально отказаться от данного законопроекта и не продвигать такие законопроекты… потому что это несовместимо с грузинскими и евро-атлантическими ценностями и защитой базовых свобод»,— сказал господин Прайс на брифинге. Его слова приведены на сайте Госдепа.

В Грузии проходят массовые протесты против законопроекта об иноагентах, демонстрации сопровождались беспорядками и столкновением митингующих с правоохранительными органами. Власти пошли на уступки и решили не принимать закон.

Оппозиция обвиняла правительство в «копировании российского закона». После этого проправительственная фракция «Сила народа» внесла другую версию законопроекта — полностью скопированного с американского закона об иноагентах. «Сила народа» считает, что первоначальный вариант был «гораздо мягче». Оппозицию это не устроило: они напомнили, что, когда закон об иноагентах принимался в РФ, его также называли более мягким по сравнению с американским.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Леонид Уварчев