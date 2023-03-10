Абхазия и Южная Осетия опасаются «нежелательных последствий» из-за «напряженности в Грузии»

Министры иностранных дел Южной Осетии и Абхазии Ахсар Джиоев и Инал Ардзинба обсудили по телефону ситуацию в Грузии, где несколько дней проходят массовые протесты. Частично признанные республики, территории которых Грузия считает своими, обеспокоены «нагнетанием напряженности и возможной дестабилизацией обстановки». По мнению министров, это «чревато нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа».

Господин Джиоев и господин Ардзинба намерены дальше уделять «пристальное внимание к развивающейся в Грузии ситуации» и координировать действия по «нивелированию возможных угроз для Республики Южная Осетия и Республики Абхазия». «Была подчеркнута роль РФ как гаранта мира и безопасности в регионе»,— говорится в сообщении МИД Южной Осетии.

В Грузии несколько дней продолжаются акции протеста в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах. Демонстрации сопровождаются столкновениями протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Оппозиция считает законопроект пророссийским, хотя его инициаторы это отрицают. Многие протестующие на митингах выступают против России и в поддержку Украины. Грузинские власти согласились на требования демонстрантов — законопроект не будет поддержан, все задержанные на митингах отпущены.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Леонид Уварчев