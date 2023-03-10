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Коммерсантъ FM
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Абхазия и Южная Осетия опасаются «нежелательных последствий» из-за «напряженности в Грузии»

Министры иностранных дел Южной Осетии и Абхазии Ахсар Джиоев и Инал Ардзинба обсудили по телефону ситуацию в Грузии, где несколько дней проходят массовые протесты. Частично признанные республики, территории которых Грузия считает своими, обеспокоены «нагнетанием напряженности и возможной дестабилизацией обстановки». По мнению министров, это «чревато нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа».

Господин Джиоев и господин Ардзинба намерены дальше уделять «пристальное внимание к развивающейся в Грузии ситуации» и координировать действия по «нивелированию возможных угроз для Республики Южная Осетия и Республики Абхазия». «Была подчеркнута роль РФ как гаранта мира и безопасности в регионе»,— говорится в сообщении МИД Южной Осетии.

Что нужно знать о законе об иноагентах, против которого протестуют в Грузии

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В Грузии несколько дней продолжаются акции протеста в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах. Демонстрации сопровождаются столкновениями протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Оппозиция считает законопроект пророссийским, хотя его инициаторы это отрицают. Многие протестующие на митингах выступают против России и в поддержку Украины. Грузинские власти согласились на требования демонстрантов — законопроект не будет поддержан, все задержанные на митингах отпущены.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Столкновения в Грузии

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Вечером 8 марта протесты против законопроекта об иноагентах и столкновения демонстрантов с полицией продолжились

Вечером 8 марта протесты против законопроекта об иноагентах и столкновения демонстрантов с полицией продолжились

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи протестующим удалось окружить парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Ближе к ночи протестующим удалось окружить парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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Вечером 8 марта протесты против законопроекта об иноагентах и столкновения демонстрантов с полицией продолжились

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи протестующим удалось окружить парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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