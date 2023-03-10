Осужденный за шпионаж остался всем доволен

Вступил в силу приговор политологу с гражданствами России и Германии Демури Воронину, которого Мосгорсуд признал виновным в госизмене, назначив 13 лет и три месяца колонии строгого режима. Господин Воронин получил известность благодаря его участию в деле журналиста Ивана Сафронова, осужденного по обвинению в аналогичном преступлении на 22 года. Политолог признал свою вину в работе на немецкую разведку и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условием которого являлось раскрытие другого преступления. В результате в деле господина Сафронова появился дополнительный эпизод. Впрочем, выступая свидетелем на процессе над журналистом, господин Воронин от своих признаний отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демури Воронин

Фото: страница Демури Воронина в VK Демури Воронин

Фото: страница Демури Воронина в VK

О вынесении приговора по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) 43-летнему политологу Демури Воронину представители Мосгорсуда сообщили лишь после вступления судебного решения в силу. Это означает, что осужденный согласился с назначенным наказанием в 13 лет и три месяца лишения свободы, не став обжаловать его в отпущенный на это УПК 15-дневный срок с момента получения копии судебного решения. Стоит отметить, что о дополнительных наказаниях, которыми часто сопровождаются подобные приговоры — ограничении свободы после освобождения, обращении в доход государства полученных в качестве вознаграждения за измену средств и прочем, Мосгорсуд не сообщил.

О подробностях дела самого Демури Воронина известно не много. По имеющейся информации, уроженец Коми много лет назад переехал в ФРГ, получив там гражданство. Немецкие законы допускают подобное лишь в исключительных случаях, но господин Воронин, якобы избравший для себя на новой родине имя Дитер, смог сохранить и паспорт России, в которой бывал лишь наездами.

Во время последнего визита в РФ в феврале 2021 года он был задержан сотрудниками ФСБ и с санкции Лефортовского суда помещен в СИЗО. Вскоре в СМИ появилась информация, что Демури Воронин признал вину и начал сотрудничать со следствием. Благодаря этому в деле бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей», а также советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в сотрудничестве с чешской разведкой, появился эпизод, связанный уже с немецкой. Датирован он был еще декабрем 2015 года, то есть произошел до первого. А в расследовании в отношении самого журналиста стало упоминаться некое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство «в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве». Позже наконец появилась информация, что это и есть Демури Воронин.

По версии ФСБ, Иван Сафронов, будучи журналистом, передал политологу некую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и службе внешней разведки Германии (БНД), находящейся под контролем ведомства федерального канцлера страны. По данным обвинения, за эту информацию посредник Воронин заплатил Ивану Сафронову $248. В итоге политолог стал свидетелем обвинения на проходившем за закрытыми дверями суде над Иваном Сафроновым. Очевидно, что изобличительные показания на журналиста были обязательным условием сделки признавшего вину фигуранта, который был обязан помочь раскрыть другое преступление в обмен на смягчение собственного приговора. Впрочем, как сообщал “Ъ”, на суде господин Воронин якобы фактически отказался от ранее сделанных признаний, сообщив, что Иван Сафронов занимался «чистой» журналистикой и не мог предполагать, куда попадут собранные им данные. Это заявление, наряду с довольно нелепо выглядевшей суммой вознаграждения за госизмену, пошатнуло позицию обвинения на процессе Ивана Сафронова. Впрочем, сам демарш не имел серьезных последствий для господина Воронина. Из-за секретности дела неизвестно, расторгли ли с ним сделку или нет, но остается фактом — он получил по приговору Мосгорсуда всего на один год и три месяца больше минимального наказания, предусмотренного ст. 275 УК РФ.

Сергей Сергеев