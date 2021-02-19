В Москве мужчина арестован по подозрению в госизмене

Лефортовской суд России арестовал россиянина Демури Воронина на месяц и 30 дней по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года»,— передает «РИА Новости» сообщение госпожи Розмаховой.

Господина Воронина подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, одной из стран НАТО, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Источник ТАСС сказал, что арестованный проживает преимущественно в ФРГ, «спецслужбам которой мог передать данные». Другой источник ТАСС отметил, что господина Воронина задержали 14 февраля.

Полный тезка Демури Воронина указан учредителем ООО «Ресост», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». На сайте консалтинговой компании Resost, находящейся по адресу регистрации юрлица, указано, что она занимается политическим анализом, взаимоотношениями с органами власти, а также оценкой политических и экономических процессов в СНГ, странах Балтии и Закавказья.

Других фигурантов в уголовном деле Демури Воронина нет, сообщил источник ТАСС. Иван Павлов, адвокат арестованного по обвинению в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сказал «РИА Новости», что фамилия господина Воробьева не упоминается в материалах дела, которые видела защита.