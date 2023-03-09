Politico: Сунак и Макрон «зароют топор войны», чтобы дать сигнал о единстве Путину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 10 марта, встретятся в Париже в рамках первого с 2018 года англо-французского саммита. Как пишет Politico со ссылкой на источники, лидеры планируют «зарыть топор войны», чтобы подать сигнал о единстве Запада президенту России Владимиру Путину.

Politico отмечает, что отношения двух стран обострились после выхода Великобритании из Евросоюза. Однако стороны надеются на улучшение политических взаимоотношений, в частности, в сфере регулирования миграции, энергетики. При этом главной мотивацией для восстановления отношений остается нестабильная мировая ситуация из-за специальной военной операции на Украине, сообщают источники издания.

«В Европе идет война, мы столкнулись с общей угрозой, и это испытание для наших двух государств, которые обладают крупнейшей армией в Европе и ядерным потенциалом. На нас лежит определенная ответственность»,— сказал Politico неназванный французский политик.

Первая встреча Эмманюэля Макрона и Риши Сунака после избрания британского премьера состоялась 7 ноября 2022 года. Тогда стороны подняли вопрос о необходимости контроля нелегальной миграции и ряд других проблем. Главным образом в ходе встречи стороны подтвердили готовность продолжать военную и экономическую поддержку Украины.

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Лусине Баласян