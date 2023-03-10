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Коммерсантъ FM
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Продавцы меняют маркетплейсы

Wildberries впервые уступила лидерство по доле новых селлеров

Введенная Wildberries полгода назад комиссия для регистрации новых продавцов оттолкнула часть начинающих селлеров от работы с маркетплейсом. В итоге онлайн-компания впервые потеряла лидерство среди онлайн-площадок по доле таких селлеров, уступив первое место Ozon, выяснили в Tinkoff Data. В Wildberries с этими данными не согласны, связывая рост продавцов у конкурентов с их низкой базой. Сложившаяся конфигурация может еще несколько раз смениться, считают эксперты, поскольку в e-commerce усиливается конкуренция.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

С начала 2023 года Wildberries впервые уступила лидирующие позиции по доле новых продавцов, работающих на маркетплейсах, подсчитали аналитики Tinkoff Data. В январе этого года доля таких селлеров в Wildberries составила 41% против 76% в августе 2022 года. В то же время у Ozon за тот же период показатель вырос с 16% до 47%. Оставшиеся 12% продавцов предпочитают начинать продажи через AliExpress, «Яндекс Маркет», KazanExpress и «СберМегаМаркет».

Популярность Wildberries у начинающих продавцов стала сокращаться после введения комиссии при их регистрации на онлайн-платформе, считают в Tinkoff Data. В прошлом сентябре маркетплейс ввел взнос за регистрацию для новых продавцов в размере 10 тыс. руб., а позже поднял сумму до 30 тыс. руб.

СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев добавляет, что Wildberries ужесточает условия для начинающих селлеров, увеличивая тарифы на хранение продукции и логистику. Таким образом, полагает он, компания дает понять, что ей интереснее работать в основном с крупными продавцами.

В Ozon сообщили “Ъ”, что по итогам девяти месяцев 2022 года база активных продавцов маркетплейса выросла втрое год к году, что объясняется запуском ряда программ поддержки новых участников.

В то же время в Wildberries с подсчетами аналитиков не согласны и называют информацию о сокращении числа новых продавцов «не соответствующей действительности». В компании говорят, что прирост продавцов на маркетплейсе существенно опережает другие площадки, а прирост новых селлеров у конкурентов объясняют низкой базой.

Впрочем, в Moneyplace с октября 2022 года наблюдают стагнацию количества активных селлеров на Wildberries, а в конце января 2023 года отмечали отток продавцов в пределах 4%. По подсчетам сервиса, по итогам февраля число продавцов у Wildberries выросло на 63%, а у Ozon — втрое.

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов отмечает, что у Ozon и Wildberries отличаются стратегии продвижения. «Wildberries сосредоточена на конечных потребителях, создавая подобающий имидж, а Ozon и "Яндекс Маркет" продвигают себя как хороших поставщиков услуг для селлеров и магазинов»,— поясняет он.

Несмотря на сокращение доли новых селлеров, Wildberries в целом остается наиболее популярным маркетплейсом среди предпринимателей, хотя ее доля по общему числу продавцов снизилась за 2022 год на 4 процентных пункта (п. п.), до 59%, у Ozon — выросла на 6 п. п, до 29%, отмечают в Tinkoff Data. «Надо отметить, что к концу 2022 года около 20% продавцов на маркетплейсах вели бизнес на нескольких площадках»,— уточняет директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подчеркивает, что конкуренция между участниками рынка всегда была высокой, и лидер по числу продавцов «еще не раз может смениться». Иван Кургузов также считает, что другие маркетплейсы сегодня имеют шансы увеличить количество селлеров за счет замедления роста их числа у Wildberries. Однако, указывает эксперт, если конкуренты действительно продолжат наращивать количество новых селлеров, то Wildberries может изменить общую стратегию развития.

Алина Савицкая

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