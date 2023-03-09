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Коммерсантъ FM
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FT: США призвали крупнейших трейдеров нарастить поставки российской нефти

Представители Минфина США встретились с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить перевозки российской нефти, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что представители рынка «с осторожностью относились» к поставкам нефти из России после введения ценовых ограничений на российские энергоносители.

«Нас активно призывают американцы... вновь приступить к перевозке нефти»,— заявил один из собеседников издания. По словам другого источника, Вашингтон «действительно хочет, чтобы нефть перемещалась». Встречи представителей Минфина с трейдерами прошли после того, как Россия пригрозила сократить поставки нефти, отмечает FT.

Представители США заверили трейдеров, что они могут перевозить российскую нефть при соблюдения ценового потолка, установленного на уровне $60 за баррель. При этом некоторые трейдеры и банки, которые предоставляют кредиты на поставки нефти, опасаются репутационных рисков, связанных с финансированием «военной машины».

«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» — приводит издание слова советника одного из трейдеров.

После начала российской военной операции на Украине Trafigura объявила о прекращении торговли российской нефтью, а Gunvor сократила поставки российского топлива до минимума. С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно).

10 февраля вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. 8 марта помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Семерка" заглянет под потолок».

Милена Костерева

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