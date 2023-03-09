Apple запустит отдельное приложение для классической музыки

Американская корпорация Apple собирается запустить новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical 28 марта. Приложение можно будет скачать в App Store, оно предоставит более широкий и детальный взгляд на классическую музыку, нежели основное приложение Apple Music или другие основные музыкальные сервисы.

Apple Music Classical будет работать по основной подписке Apple Music, музыка в каталоге будет доступна с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/с. В приложении будут сотни плейлистов и тысячи эксклюзивных альбомов, а также биографии композиторов и руководства. Можно искать по композитору, произведению, дирижеру или номеру в каталоге. Сначала приложение выйдет на iOS, но в будущем появится и на Android.

Apple купила музыкальный сервис с классической музыкой Primephonic в августе 2021 года, после чего оно закрылось, а весь контент перешел в Apple Music. Поначалу Apple планировала запустить собственный стриминг с классикой в 2022 году.

Евгений Федуненко