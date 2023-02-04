Инвесторы с заграниченной ответственностью

Объем торгов иностранными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам января в 1,5 раза превысил показатель предыдущего месяца. Впрочем, активность инвесторов все еще существенно ниже, чем летом или год назад. Помимо «заморозки» зарубежных активов российских инвесторов рост сдерживают ограничения по вложениям в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов. Аналитики предупреждают о сохранении санкционных рисков при вложении в акции недружественных стран, одновременно ожидая оживления рынка в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минувший январь оказался для «СПБ Биржи» самым удачным за последние четыре месяца. Объем торгов достиг $4,7 млрд, превысив показатель декабря более чем в 1,5 раза. По сравнению с январем 2022 года объемы торгов более чем в 6 раз ниже, однако это лучше показателей четвертого квартала прошлого года, когда показатели были ниже в 10–12 раз. Количество сделок также значительно выросло по сравнению с декабрем, достигнув 2,85 млн, максимума с сентября прошлого года.

Рост показателей относительно декабря обусловлен конъюнктурой мировых фондовых рынков, отмечают эксперты. Падение по сравнению с прошлым годом вызвано и геополитической ситуацией, и отчасти может быть связано с введением ограничений для неквалифицированных инвесторов, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Решение ЦБ об ограничении доступа неквалифицированных инвесторов к покупке бумаг «недружественных» эмитентов оказало значительное негативное влияние на бизнес «СПБ Биржи», отмечает и аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Впрочем, влияние меры ЦБ именно на январские показатели оказалось не столь значительным: в полном объеме ограничения вступили в силу с 1 января, но постепенно начали вводиться с 1 октября прошлого года, и инвесторы и брокеры начали подстраиваться под них заранее. Об этом свидетельствует, в частности, то, что по данным «СПБ Биржи» последние четыре месяца количество активных клиентов стабильно сохраняется вблизи отметки 200 тыс. (в 1,5–2 раза ниже, чем весной и летом, и в 3,5–4 раза ниже показателей 2021 года).

При этом инвесторы продолжают осваивать рынок ценных бумаг из дружественных стран. Так, объем сделок с ценными бумагами китайских эмитентов с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам января достиг HK$1,43 млрд ($183,55 млн), максимального значения с начала торгов этими бумагами. Однако по сравнению с декабрем рост составил всего 25%. Отстающие темпы роста частично можно списать на несколько неторговых дней, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В частности, было на три полноценных рабочих сессии меньше, чем по акциям из США, когда китайские биржи были закрыты на празднование Нового года по лунному календарю.

В настоящее время на «СПБ Бирже» торгуются почти восемь десятков гонконгских акций, среди такие крупные эмитенты, как Alibaba Group, Tencent, China Construction Bank Corporation, PetroChina Company, Aluminum Corporation of China. В ноябре—декабре рынок акций Гонконга сильно рос, уверенно отскочив после продолжительного падения, указывает господин Карпунин. Это падение, по его словам, сделавшее акции чрезмерно дешевыми и перепроданными, могло привлечь большое число трейдеров, желающих сыграть на восстановлении. «А в январе ситуация уже была чуть более спокойной на рынке акций Гонконга»,— считает эксперт.

Впрочем, при торговле акциями компаний из недружественных стран инвесторы несут повышенные риски. Основным является возможная заморозка активов российских инвесторов со стороны недружественных стран, так как тема новых санкций не снята с повестки, отмечает господин Аутлев. Помимо этого, остается высоким риск мировой рецессии, «в случае реализации которого финансовые рынки ждет значительное падение», отмечает он. Вместе с тем, как ожидают в компании «Цифра брокер», в феврале обороты будут расти по сравнению с январем, хотя и будут существенно ниже, чем в прошлом году.

Ксения Куликова