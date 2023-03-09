Инвестора забанили

Компания «Дэнси» и региональные власти продолжают спорить за земельный участок бывшего Лопатинского рынка — привлекательную свободную площадку в Нижнем Новгороде под застройку. Ранее компания, обещавшая построить на улице Лопатина общественную баню, выиграла суд с минимущества Нижегородской области, обязав зарегистрировать договор аренды. Однако власти отказались от договора с ООО «Дэнси». Спорный участок между тем передан казенному предприятию. В областном правительстве предварительно одобрили планы по строительству многоквартирного жилого дома — с такой заявкой обращался департамент региональной безопасности Нижегородской области. Несостоявшийся инвестор инициировал прокурорскую проверку нарушения своих прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор и минимущества спорят о том, что построить на месте снесенного рынка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инвестор и минимущества спорят о том, что построить на месте снесенного рынка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания «Дэнси», с октября 2020 года пытающаяся получить в аренду землю в Верхних Печерах, обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия областных властей на возможное воспрепятствование своей предпринимательской деятельности. Поводом стал длительный отказ предоставлять компании в аренду земельный участок площадью более 4,5 тыс. кв. м на улице Лопатина между домами №2 и №6. Это бывшая территория Лопатинского рынка, которую еще в 2011 году инвестиционный совет при губернаторе рекомендовал предоставить ООО «Дэнси» под проект строительства оздоровительного комплекса с общественной баней.

В 2018 году этот инвестпроект был признан масштабным, что позволило инвестору обратиться за предоставлением участка без торгов.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», областное министерство имущественных и земельных отношений, в 2020 году подписав договор аренды участка с ООО «Дэнси», отказалось его регистрировать в органах Росреестра. По иску компании арбитражный суд обязал провести государственную регистрацию договора аренды, посчитав его заключенным.

Минимущества безуспешно пыталось оспорить это судебное решение, а затем, когда оно вступило в законную силу, госорган уведомил компанию об одностороннем отказе от договора в связи с тем, что она допустила задолженность по арендной плате.

Недавно ООО «Дэнси» и минимущества вновь встречались в суде, и первая инстанция взыскала с компании свыше 320 тыс. долга по арендной плате. Компания пыталась доказать, что не должна была платить, так как без зарегистрированного договора аренды не могла пользоваться земельным участком. Суд этот аргумент отклонил, однако в своем решении по заявлению «Дэнси» он также признал недействительным отказ минимущества от договора аренды в виде соответствующего уведомления арендатору. Стороны продолжат судиться в апелляции.

Любопытно, что земельный участок, по поводу которого давно идут судебные тяжбы, в 2021 году областные власти передали в безвозмездное пользование своему казенному предприятию «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства». А в июле прошлого года совет по земельным и имущественным отношениям рекомендовал предоставить его департаменту региональной безопасности Нижегородской области под строительство многоквартирного дома.

Как пояснил собеседник в минимущества, есть планы построить на улице Лопатина жилье для сотрудников правоохранительных органов, нуждающихся в квартирах. С ООО «Дэнси» власти сотрудничать не хотят, предполагая, что эта компания не собиралась ничего строить и обращалась за земельным участком с целью его дальнейшей перепродажи, действуя в интересах третьих лиц.

Участник ООО «Дэнси» Рустам Жалялотдинов назвал эти подозрения ложью, сказав, что, если бы власти не препятствовали его компании в получении земельного участка, банный комплекс давно бы был построен. «По нашему проекту проходили публичные слушания, и жители микрорайона высказались за строительство общественной бани», — добавил он.

Теперь предприниматель опасается, что привлекательный земельный участок власти без конкурса могут отдать какой-либо компании под строительство многоквартирных жилых домов. Обстоятельства передачи спорной площадки казенному предприятию он также попросил проверить в жалобе прокуратуру.

«Ъ-Приволжье» будет следить за развитием событий.

Роман Кряжев