Международная группа по заморозке российских активов отчиталась о блокировке $58 млрд

Международная группа по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) за год работы заморозила активы находящихся под санкциями россиян более чем на $58 млрд. Об этом говорится в заявлении представителей группы, опубликованном на сайте Минфина США.

Russian Elites, Proxies and Oligarchs — международная группа, занимающаяся поиском и изъятием на основании санкций собственности, связанной с Россией. Была создана 17 марта 2022 года. В целевую группу REPO входят высокопоставленные чиновники из США, Австралии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании, а также представители Еврокомиссии.

Из документа следует, что за прошедший год REPO, в частности, изъяла или заморозила объекты недвижимости класса люкс, а также яхты и самолеты. Кроме того, группа провела «первую конфискацию активов» попавших в санкционный список россиян, что позволило перевести $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине. 4 февраля США объявили о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева.

В странах Европы по состоянию на середину февраля заморозили активы российских физических и юридических лиц в общей сложности на $21,5 млрд. 15 февраля Евросоюз объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Речь может идти о средствах в размере до $300 млрд, принадлежащих Центробанку РФ, а также попавшим под санкции физическим и юридическим лицам.

Подробнее о планах ЕС конфисковать активы РФ — в публикации «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Милена Костерева