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Коммерсантъ FM
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США и Индия объявили о сотрудничестве в сфере полупроводников

США и Индия подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере производства полупроводников. Об этом объявила министр торговли США Джина Раймондо, сообщает Reuters. По словам министра, соглашение предусматривает обмен информацией и координацию регуляторной и инвестиционной политики в этой области, а также сотрудничество в том, что касается мер поддержки.

Джина Раймондо

Джина Раймондо

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Джина Раймондо

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госпожа Раймондо находится в Индии с четырехдневным визитом. Сопровождают ее топ-менеджеры десятка американских технологических компаний. США стремятся укрепить сотрудничество с Индией в сфере полупроводников, одновременно пытаясь ограничить влияние Китая в Азиатском регионе.

В прошлом году власти США ввели строгие ограничения на экспорт в Китай наиболее современных микрочипов. Американским компаниям и лицам запрещено продавать Китаю полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии. Любая торговля полупроводниками с китайскими партнерами должна быть одобрена властями США. При этом администрация Джо Байдена выделила на развитие полупроводниковой промышленности в США $52 млрд.

Об американо-китайских противоречиях в области производства и торговли высокотехнологичными чипами «Ъ» писал в публикации «Чип раздора».

Кирилл Сарханянц

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