РСПП проштудировал Уголовный кодекс

Бизнес предложил декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса. Такую инициативу Российский союз промышленников и предпринимателей направил в профильные ведомства. В частности, вывести из-под уголовной ответственности предлагают незаконное предпринимательство и перевод иностранной или национальной валюты на счета нерезидентов по поддельным документам, пишут «Ведомости». Также в списке статьи о выбросе в атмосферу загрязняющих веществ и о хищении чужого имущества без значительного ущерба. В качестве наказания по ним предлагается установить штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” обсудил каждый из этих пунктов с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Некоторые из названных наказаний, по его мнению, действительно можно смягчить, но не все: «Ст. 171 о незаконном предпринимательстве должна быть административной, поскольку она во многих случаях применяется, когда люди даже не знают, что нужны какие-то дополнительные согласования, лицензии, что нельзя заниматься тем или иным бизнесом, что это является бизнесом.

Здесь много юридических аспектов. Сразу открывать уголовные дела, если не получено то или иное разрешение, — возможность для коррупционного и иного давления на предпринимателей. Ст. 171 избыточна. В каждой отдельной отрасли есть свое регулирование. Если вы испечете пироги с кошатиной и будете кормить людей, то вы и так понесете уголовное наказание.

Поставите оборудование, которое требует лицензирования, а вы этого не знали — понесете наказание по отраслевому. Вопрос нарушения интеллектуальных прав не должен быть уголовно наказуемым. В сложном, криминальном случае могут быть серьезные штрафы, которые и сегодня предусмотрены законодательством. Например, ФАС может наказывать от оборота. То же самое можно делать и за нарушение интеллектуальных прав.

Что касается экологии, тут другая история. РСПП хочет сделать это статьей гражданской ответственности, но если есть явные нарушения — загрязнение окружающей среды, — то общество не согласится с тем, что таких людей нельзя наказывать в уголовном порядке. А вот подложные документы — уже нарушение уголовного закона. Надо еще раз подумать. Дело в том, что часто вносим какие-то изменения, а на практике они не работают».

В Союзе промышленников и предпринимателей добавили, что часть статей из списка устарела. А по другим преступления не настолько опасны для общества, чтобы рассматривать их в уголовной плоскости. Самым спорным пунктом в предложениях РСПП остается ст. 159 «Мошенничество», соглашаются собеседники “Ъ FM”. Авторы инициативы призывают декриминализовать ту ее часть, которая касается хищения имущества путем обмана или злоупотребления доверием без значительного ущерба.

Это влечет большие риски, уверен партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. Вопросы есть и к другим предложениям — некоторые из них не выгодны ни для властей, ни для самих бизнесменов, продолжает он: «Вызывает сомнения статья "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов". Если снизить порог, то косвенно будет стимулироваться незаконный вывод денег с территории РФ.

Если говорить о ст. 171 "Незаконное предпринимательство", смягчая наказание и порог, возможный для возбуждения уголовного дела, мы ставим в невыгодное положение предпринимателей, которые работают в белую и пополняют бюджет.

С точки зрения государственности бюджет должен пополняться. Что касается ст. 159 "Мошенничество", зачастую гражданско-правовые споры, которые по-хорошему должен рассматривать арбитражный суд, нередко подпадают именно под нее.

Если порог снизят по остальным предложенным статьям, больших проблем я не вижу, они не столь распространены. Можно сколько угодно смягчать наказания, но нужно повышать качество предварительного расследования, надзора за ним. Когда человек попадает в места лишения свободы, с большой долей вероятности ущерб, который был им причинен, погашен никогда не будет».

В РСПП также предлагают повысить порог крупного и особо крупного ущерба в сфере экономической деятельности. В последний раз эти показатели меняли 7 лет назад. С тех пор накопленная инфляция составила почти 50%. Потому и планки по размеру ущерба надо увеличить минимум в полтора раза, уверены в объединении.

Кроме того, необходимо сократить число случаев, когда предпринимателей заключают в СИЗО на время расследования. Для этого надо, в частности, обязать согласовывать такую меру с прокурором. Еще один вариант — расширить перечень статей, по которым бизнесменов не смогут помещать в СИЗО, считают в РСПП.

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Сабина Адлейба