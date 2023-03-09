Сбербанк сдержал прибыль

В 2022 году чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО составила 270 млрд руб. Этот результат в четыре раза ниже предшествующего года, однако в довольно сложных условиях банку удалось увеличить и процентные, и комиссионные доходы, одновременно снизив операционные расходы. При этом банк пошел на резкое увеличение резервов по кредитному портфелю, что в итоге отразилось на финансовом результате. Однако в ближайшее время благодаря получаемой прибыли кредитной организации не потребуется докапитализация из внешних источников, хотя на показатели 2021 года по прибыли банк выйдет не раньше следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО за 2022 год, чистая прибыль группы составила 270,5 млрд руб., тогда как в 2021 году она достигала 1,2 трлн руб. Аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции» ожидали, что прибыль составит 310 млрд руб. (то есть на уровне прибыли материнского банка по РСБУ, около 300 млрд руб., см. «Ъ» от 9 февраля). Чистые процентные доходы выросли на 6,6%, до 1,87 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 15,4%, до 697,1 млрд руб.

В целом по итогам года рентабельность активов снизилась на 2 п. п., до 1,1%, рентабельность капитала — на 19 п. п., до 5,2%, чистая процентная маржа — всего на 0,07 п. п., до 5,31%.

Из отчета следует, что в структуре комиссионных доходы от эквайринга снизились на 4 млрд руб., до 411,7 млрд руб., от расчетно-кассового обслуживания выросли на 18,1 млрд руб., до 283,8 млрд руб., от операций клиентов с инвалютой и драгметаллами выросли в 1,4 раза, до 80,4 млрд руб. Банк также сообщил о росте чистых доходов по банковским картам более чем на 26% год к году. «Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций (рост на 45%) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года»,— отмечается в сообщении банка.

При этом банк за год нарастил валовый портфель кредитных карт с 905,3 млрд до 1,145 трлн руб., тогда как портфель потребительских ссуд сократился на 152 млрд руб., до 3,53 трлн руб., а портфель автокредитов — почти на 4 млрд руб., до 190,4 млрд руб. Портфель проектного финансирования юридических лиц вырос на 1,7 трлн руб., до 5,96 трлн руб. и коммерческого кредитования компаний — на 0,11 трлн руб., до 11,6 трлн руб.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, розничный портфель «показывает хорошее качество, реструктуризация выросла всего на 0,2 п. п.». По его мнению, это оптимистичный результат. В корпоративном портфеле банк также не видит предпосылок для существенных проблем в нынешнем году: многие заемщики уже адаптировались к текущей ситуации, многие — находятся в процессе адаптации, отметил господин Греф. Помимо этого банк раскрыл, что в 2022 году создал 555 млрд руб. резервов по кредитному портфелю. При этом чистое деформирование резервов по кредитам в целом по сектору составило 1,4 трлн руб. При этом, по оценке Германа Грефа, банк «консервативно подошел» к формированию резервов.

Скорее всего, по итогам 2023 года объем досоздания резервов снизится с текущего уровня, но останется выше 2021 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «В первом полугодии был обвал рубля и резкое падение реальных доходов населения, ухудшение финансового положения юрлиц, многие клиенты Сбербанка тоже оказались под санкциями. Соответственно, снизился спрос на кредиты и возник риск просрочки, поэтому пришлось досоздать большой объем резервов»,— напоминает она.

Вместе с тем во втором полугодии 2022 года ситуация восстановилась, «и по показателям динамики кредитования у банка было все хорошо, по крайней мере если сравнивать с сектором в целом», отмечает эксперт. По оценке госпожи Мильчаковой, Сбербанк выйдет на показатели прибыльности 2021 года не раньше 2024 года. «Ситуация по-прежнему напряженная, экономика в минусе, ее восстановления можно будет ожидать в 2024 году»,— считает она.

Как следует из заявления главы банка к отчетности по МСФО, в банке введены «меры строжайшей экономии».

«Мы создали специальную структуру внутри банка, которая занималась рассмотрением всего нашего бюджета трат, фактически не было ни одной статьи затрат, которая бы не подверглась секвестру»,— рассказал позже господин Греф.

Так, операционные расходы в непростом 2022 году у Сбербанка снизились на 1,5%, до 822 млрд руб. При этом сокращения зарплат рядовым сотрудникам не происходило, были даже введены спецвыплаты для сотрудников, которые работали в экстремальных условиях, в частности на приграничных территориях, рассказал Герман Греф. «Так как мы заработали меньше прибыли (мотивационная программа привязана к размеру чистой прибыли.— “Ъ”), выплаты менеджменту были существенно сокращены. Объем сокращений эскалируется в зависимости от уровня менеджмента. Члены правления потеряли больше всех»,— отметил он. Оптимизация расходов в итоге составила 240 млрд руб., тогда как чистая прибыль — 270 млрд руб. «Можно представить, какой была бы чистая прибыль, если бы мы не совершили эти шаги»,— указал глава Сбербанка.

Показатели достаточности капитала банка по итогам 2022 года выросли на 0,9 п. п., до 14,8%. При этом в дополнительном капитале Сбербанка также учитывается субординированный кредит на 150 млрд руб., полученный в 2008 году. Но банк не планирует возвращать его.

«Если мы отдадим субординированный кредит, мы потеряем возможность платить дивиденды в таком объеме. Можно вернуть, но наши акционеры при этом потеряют»,— отметил господин Греф. При этом, по его словам, банк планирует продолжить самокапитализироваться за счет прибыли, так что в ближайшем будущем внешние источники пополнения капитала не потребуются.

Ольга Шерункова