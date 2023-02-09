Чистая прибыль Сбербанка в январе превысила 110 млрд рублей

По итогам января 2023 года чистая прибыль Сбербанка составила 110,1 млрд руб., сообщила кредитная организация. Этот результат на 9,8% больше чистой прибыли, полученной банком в январе предыдущего года. Вместе с тем начиная с октября помесячный финансовый результат, который стал раскрывать банк, держался выше 120 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности», — прокомментировал результат глава банка Герман Греф.

Чистые процентные и комиссионные доходы по отношению к прошлогоднему январю оказались выше — на 16,4% и 15%, составив 173,8 млрд и 45,6 млрд руб. соответственно. В январе банк выдал 415 млрд руб. кредитов населению (объем портфеля вырос за январь на 1%, до 12,2 трлн руб.). При этом значительная часть пришлась на ипотеку — более 170 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 5,2%.

Корпоративным клиентам в январе банк выдал кредиты на сумму около 800 млрд руб. Однако совокупный портфель снизился с начала года на 0,9%, до 18,6 трлн руб. Как пояснили в банке, это произошло из-за погашения кредитов несколькими крупными заемщиками.

Пассивы банка также в январе сокращались. Средства розничных клиентов за январь снизились на 4,7%, до 17,5 трлн руб., что, по оценке банка, «соответствует сезонной динамике». Средства корпоративных клиентов снизились с начала года на 4,5%, до 8,3 трлн руб. Остатки на счетах бизнес-клиентов сокращались в связи «с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка».

Как ожидается, российские банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ в апреле 2023 года. Об этом ранее сообщал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Планируется, что банки раскроют результаты сразу за первый квартал года и итоговые результаты за 2022 год.

Ольга Шерункова