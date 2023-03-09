Польша создаст хаб по ремонту поставленных Украине танков Leopard

Польша начала создание хаба по обслуживанию немецких танков Leopard, которые уже поступили или поступят Украине. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он уточнил, что запчасти для танков не производят уже 20 лет.

«Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабэнды" (находится в городе Гливице.— "Ъ")»,— рассказал господин Блащак журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он признал, что главной проблемой является дефицит запчастей, и эта тема уже обсуждается с Германией. «20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались, собственно говоря, в Польше»,— уточнил министр.

Изначально коалицию по поставкам Leopard вошли восемь стран. Позднее Нидерланды и Дания объявили, что вместо Leopard 2 поставят ВСУ модели танков Leopard 1. Трудности с поставками также возникли у Испании, которой перед отправкой шести танков Leopard 2A4 нужно будет их отремонтировать. Польша уже передала Украине 14 танков Leopard 2А4.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер