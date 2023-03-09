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Коммерсантъ FM
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Сбербанк в 2022 году вернул из-за границы активы на $6 млрд

Сбербанк по итогам 2022 года сумел вернуть из-за границы своих активов на сумму более $6 млрд, сообщил глава банка Герман Греф. По его словам, банк также продал «дочки» банки в Швейцарии и Казахстане, закрыл подразделения на глобальных рынках за рубежом.

«Свернули операции с финансовыми инструментами на международных рынках, и в результате нам удалось вернуть из-за границы свыше $6 млрд»,— рассказал господин Греф на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году упала в 4,5 раза, до 270,5 млрд руб. Его акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021 года. 7 марта Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что банк «закончил свой период убыточности». Он уверяет, что «достигнутый запас прочности» позволяет вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

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