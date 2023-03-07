Греф рассказал Путину об окончании «периода убыточности» «Сбера»

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Сбербанка Германом Грефом, они обсудили деятельность банка. Господин Путин в начале встречи заявил, что, несмотря на «известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий», все сложности в различных сферах, в том числе в финансовой, «в целом удалось преодолеть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Герман Греф во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Герман Греф во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло — все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно»,— утверждает президент, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Господин Греф заявил, что у Сбербанка «был очень непростой период», и назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране». Он заверил, что банк «научился на этих атаках» и совершенствует модели защиты. Кроме того, по его словам, «Сбер» «закончил свой период убыточности». Он добавил, что в банке работают 38 тыс. инженеров и «это самая большая айтишная структура в стране».

По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб. Тем не менее акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021 года. В ноябре Герман Греф сказал, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году.

Лаура Кеффер