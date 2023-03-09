Из Ростова в Джанкой построят трассу нескоростной категории «Таврида-2»

Новая дорога, которая свяжет Ростовскую область и Крым, будет иметь категорию IВ, то есть это будет четырехполосная трасса с максимальной допустимой скоростью движения — 90 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По словам главы региона, по которому в основном, и пройдет дорога, новая трасса под проектным названием «Таврида-2» пройдет от Симферополя через Джанкой до Геническа, а далее вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону.

«Новая автострада создаст возможности для экономического рывка. По ней будут скорее доставляться грузы, а значит, станут быстрее расти экономические показатели», — также сказал Владимир Сальдо журналистам.

Напомним, о планах строительства трассы стало известно в декабре 2022 года. Разработка проекта дороги уже началась. Протяженность автомагистрали составит около 600 км. Стоимость строительства ранее оценили в 350-400 млрд руб.

Анастасия Назарова