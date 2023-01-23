Стоимость трассы из Ростова в Джанкой составит 350-400 млрд рублей

Автомагистраль, которая свяжет Ростовскую область и Крым, обойдется в 350-400 млрд руб., сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Дорогу проложат по территории вновь присоединенных регионов РФ.

По словам Владимира Сальдо, протяженность трассы составит 600 км. Магистраль пройдет через Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону. Новый проект глава Херсонской области сравнил с трассой «Таврида».

Ранее стало известно, что проектные организации приступили к разработке документации по строительству дороги из Ростова-на-Дону в Крым.

Анастасия Назарова