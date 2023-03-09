Власти Липецкой области объяснили звуки взрывов пролетавшими над регионом самолетами

Жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов рано утром 9 марта сообщили в соцсетях, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Правительство региона сообщило, что системы ПВО не срабатывали. Предположительно это были звуки пролетавших над областью в южном направлении самолетов.

«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено»,— сообщило правительство региона. В причинах хлопков разбираются экстренные службы.

В правительстве региона обратили внимание, что ранее сегодня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Как сообщило Минэнерго Украины, сегодня были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Мэр Киева Виталий Кличко говорил, что в двух районах столицы произошли взрывы, пострадали двое.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина