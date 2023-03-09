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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи превышал 2300 пунктов впервые с объявления частичной мобилизации

Индекс Мосбиржи на начало торгов в моменте превышал 2300 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:08, индекс рос на 0,25% (2301,3 пункта), но уже в 10:13 замедлил рост до 2298,99 пункта (+0,15%). Индекс РТС увеличивался на 0,24%, поднимаясь до 953,69 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

21 февраля во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию индекс Мосбиржи рос более чем на 2% и достиг 2227,82 пункта.

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи потерял 37%, более значительный провал был зафиксирован лишь однажды — в 2008 году (минус 60%). Даже по итогам дефолтного 1998-го российские акции дешевели не так стремительно (минус 28%).

Подробнее о том, что ожидает рынки акций после рекордных провалов, читайте в материале «Ъ» «Ставки эпохи возрождения».

Анастасия Ларина

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