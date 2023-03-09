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Коммерсантъ FM
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При взрыве в жилом доме в Чите пострадали два человека

В результате взрыва в пятиэтажке в поселке Антипиха недалеко от Читы Забайкальского края ранены два человека, сообщает местный портал Chita.ru. По его данным, у пострадавших зафиксировали легкие травмы. Информации о погибших нет.

В общей сложности было спасено восемь человек. Сотрудники МЧС предупредили, что сохраняется опасность повторного взрыва. Спасательная операция на месте ЧП продолжается, задействовано 182 человека и 36 единиц техники.

Взрыв произошел сегодня, 9 марта, утром. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллона. В поселок направляется губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Лаура Кеффер

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