При взрыве в жилом доме в Чите пострадали два человека

В результате взрыва в пятиэтажке в поселке Антипиха недалеко от Читы Забайкальского края ранены два человека, сообщает местный портал Chita.ru. По его данным, у пострадавших зафиксировали легкие травмы. Информации о погибших нет.

В общей сложности было спасено восемь человек. Сотрудники МЧС предупредили, что сохраняется опасность повторного взрыва. Спасательная операция на месте ЧП продолжается, задействовано 182 человека и 36 единиц техники.

Взрыв произошел сегодня, 9 марта, утром. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллона. В поселок направляется губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Лаура Кеффер