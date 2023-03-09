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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:44

В Чите при взрыве газа в жилом доме обрушились два этажа

В поселке Антипиха недалеко от Читы Забайкальского края два этажа жилого дома разрушены в результате взрыва бытового газа, повреждено как минимум пять квартир. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Пострадали двое, погибших нет, сообщили местные власти.

«Забайкальский край, г. Чита, пос. Антипиха, ул. Боровая, взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены 4-й и 5-й этажи»,— сообщили агентству в МЧС. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

На месте работают спасатели. В поселок выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Анастасия Ларина

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