В Чите при взрыве газа в жилом доме обрушились два этажа

В поселке Антипиха недалеко от Читы Забайкальского края два этажа жилого дома разрушены в результате взрыва бытового газа, повреждено как минимум пять квартир. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Пострадали двое, погибших нет, сообщили местные власти.

«Забайкальский край, г. Чита, пос. Антипиха, ул. Боровая, взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены 4-й и 5-й этажи»,— сообщили агентству в МЧС. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

На месте работают спасатели. В поселок выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Анастасия Ларина