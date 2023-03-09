The Moscow Times: в Шанинке сменился ректор

Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) назначили Марию Сигову, сообщает The Moscow Times со ссылкой на соответствующий приказ. Ранее должность занимал Сергей Зуев, который с октября 2021 года проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

Как утверждают источники The Moscow Times, Институт Гайдара (учредитель Шанинки) решил перевести студентов в юрисдикцию Института им. Собчака. Об этом якобы сообщили на закрытой встрече с экс-главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Когда состоялась встреча, не уточняется.

Госпожа Сигова возглавляла Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, а также была директором Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.

Сергей Зуев и экс-замминистр просвещения Марина Ракова были задержаны в октябре 2021 года, их обвиняют в хищении 50 млн руб. По версии следствия, госпожа Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. Впоследствии эти деньги похитили во время работ со стороны Шанинки, которые были нужны для реализации одной из нацпрограмм.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Прокуратуре предложили образовательные программы».

Лаура Кеффер