Прокуратуре предложили образовательные программы

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование хищения 50 млн руб., которое, по версии правоохранителей, совершили бывший замминистра просвещения Марина Ракова, сотрудники Министерства просвещения и руководящие работники столичных вузов. Как считает следствие, фигуранты похитили средства, выделенные из бюджета на образовательные программы. Все семеро фигурантов, среди которых, в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев и проректор РАНХиГС Иван Федотов, признали вину. А госпожа Ракова, находясь под следствием, даже получила недавно новую работу. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру и после обвинительного заключения поступят в суд.

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По уголовному делу, которое ГСУ столичного полицейского главка расследовало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в качестве обвиняемых проходит экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и его подчиненная Кристина Крючкова, проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Иван Федотов, а также бывшие сотрудники созданного при Минпросвещения Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин и Артур Стеценко. Как сообщили в МВД РФ, все фигуранты «признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб». Некоторые из них частично ущерб погасили.

Расследование резонансного уголовного дела, в котором речь идет о пяти преступных эпизодах, находилось на контроле у руководства следственного департамента МВД.

После завершения следственных действий его материалы, которые составили почти сто томов, направлены в московскую прокуратуру. После утверждения надзорным органом обвинительного заключения дело отправится в суд для его рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело о хищении бюджетных средств было возбуждено ГСУ 7 августа 2021 года. Вначале в нем был лишь один эпизод. В том случае речь шла о хищении 21 млн руб., выделенных из бюджета на реализацию федеральных проектов «Образование» и «Учитель будущего» в 2019–2020 годах.

Позже в ходе расследования полицейские, изучая имеющие отношение к уголовному делу документы, выявили факт фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук, который являлся структурным подразделением РАНХиГС.

Такое же фиктивное трудоустройство на работу, на этот раз помощника Марины Раковой Андрея Саака, составило отдельный эпизод дела. Как установили следователи, он был оформлен в Федеральный институт развития образования, также входящий в РАНХиГС. По данным следствия, «мертвые души» на протяжении нескольких лет не появлялись на работе, а их зарплату присваивали фигуранты расследования.

Большинство обвиняемых после их задержания были отправлены в СИЗО, однако сейчас все они, кроме Ивана Федотова, находятся под запретом определенных действий.

Эта мера пресечения разрешает обвиняемым покидать свои дома и квартиры с 6:00 до 22:00. Проректор РАНХиГС до сих пор находится под домашним арестом.

Отметим, что в какой-то момент фигурантом дела являлся и тогдашний ректор РАНХиГС Владимир Мау. Однако позже все претензии следствия к нему были сняты.

Еще одна обвиняемая — директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко заочно арестована и объявлена в розыск.

Отметим, что Марина Ракова, находясь под следствием, недавно устроилась на работу в Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как отметили в агентстве, она работает «на рядовой должности» и занимается социальными проектами. В АСИ подчеркнули, что при трудоустройстве госпожи Раковой были соблюдены все правовые нормы.

Владислав Трифонов