Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский: Украина не будет применять западное оружие на территории России

Если Украина получит от стран Запада дальнобойные вооружения, то не будет использовать их для атак по российской территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью СNN. Он отметил, что Киев «не интересует российская земля», но уточнил, что считает украинской всю территорию в границах 1991 года.

«У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений еще дальше, они больше не смогут нам угрожать»,— сказал господин Зеленский (цитата по ТАСС).

По его словам, дипломатическое решение конфликта возможно только в том случае, если российские военные покинут территорию Украины. «После этого мы с нашими партнерами найдем нужный формат»,— добавил Владимир Зеленский. Он также снова отказался от переговоров с Владимиром Путиным, пояснив, что не доверяет ему.

Господин Зеленский еще в июне 2022 года говорил, что Украина не планирует атаковать территорию России. Его советник Михаил Подоляк также заявлял, что Киев не намерен использовать американские реактивные системы залпового огня против России. В Латвии, однако, считают, что Украина должна получить возможность атаковать военные объекты России. МИД РФ грозил, что Россия сделает адекватные шаги в случае поставок на Украину дальнобойных ракет.

О поддержке Киева странами Запада читайте в материале «Ъ» «Евроснаряды пусты».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...