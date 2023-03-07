Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 марта

14:04. В Музейно-выставочном центре Тамбовской области накануне Международного женского дня открылась фотовыставка «Жены героев», сообщили в облправительстве. Ее организовал комитет семей воинов Отечества «в рамках одноименного всероссийского проекта». На выставке представлены 80 фотографий жен участников специальной военной операции. «По проекту образ жены героя предполагал облачение в форменный китель супруга. Это символизирует близость, сопричастность, поддержку и надежное плечо рядом. Фотосессии для них были организованы бесплатно», — рассказали в облправительстве. Проект «Жены героев» стартовал в Самаре в сентябре 2022 года, а позже стал всероссийским. Акция направлена на поддержку семей и бойцов. Снимки и видеопоздравления, созданные в ходе этого фотопроекта, были отправлены адресатам в зону СВО ко Дню защитника Отечества.

13:20. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков встретился с девушками из отрядов местной самообороны. Глава региона рассказал, что одна из них работает врачом в городской больнице №2, а вторая — на заводе. «Военной службой белгородки интересуются давно. И хорошо, что работодатели полностью поддерживают желание девушек проходить обучение в рядах самообороны», — сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, их деятельность — «большой пример для всех». Однако одной из проблем является отсутствие обуви маленького размера. «Мы, конечно, не рассчитывали, что к нам придут девушки, и были приятно удивлены. Поэтому дал поручение закупить необходимые размеры. Но самое главное, поздравил с наступающим Международным женским днем. Пожелал им счастья, любви и всего самого доброго. И чтобы хранительницам семейного очага никогда не пришлось брать в руки оружие», — отметил губернатор.

12:15. Из Орловской области в зону спецоперации была доставлена посылка женщинам-медикам. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Его заместитель по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов передал орловчанкам «ценные подарки» — флисовые кофты, костюмы, термоноски, термобелье, тактические и обычные кроссовки, медицинские жилеты и кроксы, медизделия, продукты питания. «Девчонки всегда в эпицентре боевых действий, оказывают помощь в режиме 24/7, и как бы не было сложно — никогда не сдаются, не раз доказав свой высокий профессионализм. У них свой бой, где промедление стоит жизни и здоровья, но они успешно выполняют не только клятву Гиппократа, но и хранят верность Родине. Вытаскивают под обстрелом раненых, рискуя собой, оказывают медицинскую помощь в окопах, помогают восстанавливаться в госпиталях», — заявил Андрей Клычков.

11:00. Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 тыс. руб. к 8 марта, об этом распорядился губернатор Игорь Артамонов. Для получения единовременной выплаты следует обратиться в МФЦ или на Госуслуги.

9:34. Белгородские артисты за прошлый год дали более 200 концертов в воинских частях. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, местные артисты выступают на передвижных сценических площадках. Для этого у них есть десять автомобилей, специально оборудованных звуком, светом.

«Я уверен, что те эмоции, которыми делятся артисты с нашими парнями, очень ценны для них. Потому что хотя бы ненадолго это позволяет отвлечься, посмотреть на красоту, танцы, послушать замечательные песни, попеть вместе с артистами, вспомнить родной дом. Это дорогого стоит. Уверен, что в этом году мы постараемся сделать больше, чем в прошлом. Все заявки, которые делают военнослужащие, командиры полков, мы стараемся быстро удовлетворить»,- рассказал глава региона.

8:30. Пунктом сбора посылок для белгородцев, чьи родственники проходят службу на территории родного региона, определен ЦМИ в облцентре на улице Студенческая, 17а (график приема - ежедневно с 9.00 до 18.00 часов). Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, у местных властей уже есть опыт сбора подарков и передач военнослужащим: «Отработали механизм и с «Почтой России». Два раза в неделю будем забирать посылки для военных с почты. Все, что будет приходить нам, будем передавать в воинские части».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 марта